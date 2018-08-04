Higuain: Chelsea'de beni bir kişi istedi

Gonzalo Higuain, Milan oyuncusu olarak basın mensuplarının karşısına çıktı. 9 numaralı yeni forması ile kameralara poz veren Arjantinli golcü hazır olduğunu söyledi.

Higuain, "Adaptasyon benim için problem olmayacak. Burada olduğum için gurur duyuyorum ve kariyerimde önemli bir mücadeleye hazırım. Bu macera için çok heyecanlıyım. Takıma ve teknik ekibe güveniyorum. Eğer bu takım kendine inanırsa büyük başarılar kazanabiliriz. Milan her şeyin mümkün olduğuna inanmalı. Ben bu yüzden buraya geldim" dedi.

BENİ SADECE SARRİ İSTEDİ

Milan'a transferi öncesinde adı sık sık Chelsea ile anılan Higuain, bu söylentiler hakkında bir parantez açtı ve "Sarri'ye karşı saygım çok büyük, ama Chelsea'de beni isteyen tek kişi oydu. Milan'da ise herkes beni istedi. Gerçekten seni istediklerini hissetmek bir oyuncu olarak duyabildiğin en güzel şey. Bu yüzden buraya gelmeyi tercih ettim." dedi.

Milan, 30 yaşındaki forvetin transferi için Juventus'a 18 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Anlaşmanın sonu için Milan'ın 36 milyon Euro karşılığı iki taksitle satın alma hakkı bulunuyor. Milan geçen sezon Serie A'yı şampiyon Juventus'un 31 puan gerisinde 6. tamamlamıştı.