Higuain: Premier Lig'de oynamak isterim

İtalya Serie A'da Juventus forması giyen Gonzalo Higuain, günün birinde Premier Lig'de oynamak istediğini açıkladı.

ESPN'e konuşan Arjantinli golcü, ''Juventus ile sözleşmem var. Kızım Torino'da büyüyor. Günün birinde Premier Lig'de oynar mıyım? Bence Premier Lig dünyanın en iyi ligi ve maçlar her zaman çok zevkli geçiyor. Orada oynamayı isterim.'' şeklinde konuştu.

30 yaşındaki yıldız futbolcu, Juventus'tan ayrılan Gianluigi Buffon hakkında da konuşurken ''Buffon ile oynamak ve arkadaş olmak benim için bir onurdu. Saha içinde ve dışında sıradışı bir insan. Bana Dünya Kupası'nda Arjantin'i destekleyeceğini söyledi.'' dedi.