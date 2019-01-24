Higuain sezon sonuna kadar Chelsea'de

Chelsea Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Higuain'in "satın alma" opsiyonuyla sezon sonuna kadar Milan'dan kiralandığı ve 9 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

ALMAK İSTERSE 36 MİLYON AVRO

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Chelsea, sezon sonunda 36 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Higuain'in bonservisini alabilecek. Londra temsilcisi, Higuain'i gelecek sezon da kiralamak istemesi durumunda Juventus'a bu kez 18 milyon avro ödeme yapacak.

Sezonun ilk yarısını Milan'da kiralık olarak geçiren Arjantinli milli futbolcu, 22 maçta 8 kez ağları havalandırmıştı. Gonzalo Higuain, Arjantin Milli Takımı'nda ise 75 maçta 31 gole imza attı.