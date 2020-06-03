Higuain'in fazla kiloları dikkat çekti

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri de İtalya olmuştu. Ülkede vaka ve vefat sayılarının artmasıyla birlikte Serie A, askıya alınmıştı.

Normalleşme çalışmalarına başlanmasının ardından, futbolun da devam etmesine yönelik hazırlıkların sürdüğü ülkede, takımlar idmanlarına başladı.

FAZLA KİLOLARI DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz gün Juventus antrenmanı sırasında görüntülenen 32 yaşındaki Gonzalo Higuain'in, son hali ise sosyal medyada gündem oldu.

Arjantinli golcünün, karantina sürecinde bir hayli kilo aldığı görüldü.

RONALDO YİNE FİT

Öte yandan, sosyal izolasyon sürecinde de çalışmalarını aksatmayan ve zaman zaman yaptığı antrenmanları sosyal medya üzerinden paylaşan 35 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun, fit hali de dikkatlerden kaçmadı.