Higuan Milan yolcusu

Juventus yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştiren Gonzalo Higuain'in menajeri, geç saatlerde Casa Milan'da genel menajer Leonardo ile biraraya geldi.

Yaklaşık 4 saat süren toplantıya Higuain'in kardeşi ve aile avukatı da katıldı. Sky Sports'un haberine göre; Milan, Higuain için 20 milyon euro kiralama + 35 milyon euro zorunlu satın alma bedeli ödeyecek.

Yıldız oyuncu, Milan ile yıllık 7.5 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Öte yandan İtalyan basını Bonucci'nin Juventus'a, Mattia Caldara'nın da Milan'a transfer olacağını yazdı.