Hikmet Karaman Alanyaspor'la anlaştı

Aytemiz Alanyaspor'da Hikmet Karaman dönemi başlıyor.
İMZA YILBAŞINDAN SONRA ATILACAK
Taraflar kesin anlaşmaya vardı. Karaman, kamp çalışmalarında takımın başında yer alacak.
Tarafların yaptığı görüşmede kesin anlaşma sağlandığı, imzaların yılbaşından sonra atılacağı öğrenildi.
15. TAKIMI ALANYASPOR OLDU
Daha önce 14 farklı takımı (Zeytinburnuspor, Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Adanaspor, Kocaelispor, Kayserispor, Ankaragücü, Malatyaspor, Ankaraspor, Antalyaspor, Manisaspor, Gaziantepspor, Bursaspor, Kayseri Erciyesspor) çalıştıran Hikmet Karaman'ın 15. takımı Aytemiz Alanyaspor oldu.