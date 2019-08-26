Hikmet Karaman: G.Saray'ın Konya beraberliği aldatıcı

Kayserispor, Süper Lig'in 3. haftasında 30 Ağustos Cuma günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde başladı.

Teknik direktör Hikmet Karaman, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde iki haftayı geride bıraktıklarını, bu maçlar sonunda 6 puana çok yaklaştıklarını fakat 1 puanda kaldıklarını belirtti.

"GALATASARAY OYUNA HAKİMDİ"

Galatasaray'ın Konyaspor karşısında aldığı sonucun yanıltıcı olabileceğini ifade eden Karaman, "Galatasaray-Konyaspor maçının 1-1 bitmesi aldatıcı olmasın. Müsabakanın gole kadar olan bölümünde Galatasaray takımının topa nasıl sahip olduğunu, nasıl pas yaptığını, oyunu nasıl kontrol ettiğini gördük ama futbolda 1-0 yeterli olmuyor. Konyaspor da iyi mücadelesinin karşılığını son dakikada da olsa 1 puanla aldı." dedi.