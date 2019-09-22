Hikmet Karaman: Ligin dibindeki takım olduk

Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor ile 1-1 berabere kalan Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman, iyi başladıkları bir maçın sonunda sahadan berabere ayrılmalarının üzücü olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, karşılaşma sonunda alınan skordan memnun olmadıklarını belirterek, "Oyunun 1-0'lık bölümüyle 1-1'den sonra olan bölümü var. Maça iyi başladık, golü bulduk." dedi.

"GALİBİYET ŞANSINI İYİ DEĞERLENDİREMEDİK"

Skoru 2-0'a taşıyacak pozisyonları da yakaladıklarını fakat değerlendiremediklerini dile getiren Karaman, şunları kaydetti:

"Golden sonra da ataklarımız var. Normalde 2. golü bulmamız gereken pozisyonlar var. Son pası iyi çıkarıp 'Al da at' diyebileceğimiz pozisyonlar var. Bunda başarılı olamadık. İlk yarıyı önde kapadık. İkinci devreye de aynı düşünce içerisinde çıktık. Fakat öyle bir gol yedik ki golün 3-4 dakika öncesi mutlaka oyuncu değişikliği yapmamız gerektiğini oyun gösterdi. 1-1'den sonra farklı şekilde mağlup da olabilirdik. Kalecimizin kurtardığı, rakip oyuncuların faydalanamadığı pozisyonlar var. Bir puan yeterli mi, asla değil. Bugün burada 3 puan alsak 5 puan ile ligin farklı yerlerinde farklı hesaplar yapacaktık. Şu anda 3 puandayız. Ligin dibindeki takım olduk. İki deplasman maçımız var. Mutlaka bu deplasmanlarda galibiyet hasretine son vermek zorundayız. Aslında bu hafta bunu yakalamıştık ama değerlendiremedik."