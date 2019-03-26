Hikmet Karaman: Milli gurur Şenol Güneş ile geldi

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Moldova'yı 4-0 yenen milli takımı tebrik ederek, "Şenol Güneş ve ekibi yönetimindeki millilerimiz iyi bir maç çıkardılar. Tekrar milli gururu Şenol Güneş ile getirdiler" dedi.

Milli maç nedeniyle lige verilen arayı değerlendirmek isteyen İstikbal Mobilya Kayserispor, cumartesi günü Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Adana Demirspor ile yapacağı hazırlık maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi teknik direktör Hikmet Karaman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda ikinci maçında Moldova'yı 4-0 yenen milli takımı tebrik eden Karaman, "Şenol Güneş ve ekibi yönetimindeki millilerimiz iyi maç çıkardılar. İki maçta da ayrı ayrı taktikle oynadılar. Tekrar milli gururu Şenol Güneş ile getirdiler. Futbolcumuz Deniz Türüç 2 asistle oynadı. Ofansif ve defansif olarak görevini yerine getirmesi Kayserispor'un ve Kayseri şehrinin göğsünü kabarttı. Milli takım olarak göğsümüz kabardı ama bizden giden bir futbolcunun oyunu başarılı şekilde çıkarması bizi ayrıca mutlu etti. İnşallah zaman içerisinde milli takıma giden sporcu sayısını geliştireceğiz. Seçim sürecinden sonra lige döneceğiz" dedi.