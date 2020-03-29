Hikmet Karaman: Şu an kimsenin futbolu düşündüğünü sanmam

Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü Hikmet Karaman, takımdaki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Önceliğin sağlık olduğunu dile getiren Karaman, "Oyuncularımızın hepsi bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Zaman zaman çalışmalar video ile bize aktarılıyor. Yarın ne olacağını kimse kestiremez. Bazı şeyler futboldan da yaptığımız işlerden de daha önemlidir. Öncelikle sağlığımız, ailemiz ve ülkemiz. Gerisi bir şekilde halledilir" dedi.

"ŞU AN KİMSENİN FUTBOL DÜŞÜNDÜĞÜNÜ SANMIYORUM"

Sağlığın futboldan daha önemli olduğunu belirten Karaman, "Eğer bize bir antrenman tarihi ya da maç tarihi verilirse futbol federasyonundan, bizim de acilen antrenmanlara başlamamız gerekecek. Şu an kimsenin futbol düşündüğünü sanmıyorum ama bir de böyle bir durum var. Yarın ne olacağını kimse kestiremez. Bazı şeyler futboldan da yaptığımız işlerden de daha önemlidir. Öncelikle sağlığımız, ailemiz ve ülkemiz. Gerisi bir şekilde halledilir. Ama bu ortamda futbol düşünülür mü, biraz zor. Her şeye rağmen hayat devam ediyor" ifadelerini kullandı.