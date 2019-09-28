Hilal Öztürk, judoda dünya üçüncüsü oldu

Sergen Yalçın: Eğer biz öne geçseydik oyunun hikayesi farklı olurdu

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Şahin: Derbide böyle bir takım izlemeyeceksiniz

1 Fenerbahçelileri deplasmana Ali Koç gönderdi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli taraftarları Galatasaray deplasmanına uğurladı.

2 Trabzonspor-Beşiktaş maçındaki eksik futbolcular Trabzonspor'un Beşiktaş'ı konuk edeceği derbi öncesinde iki takımda da önemli eksikler bulunuyor. Bordo-mavili ekipte 5, siyah-beyazlı takımda ise 3 futbolcu mücadelede forma giyemeyecek.

3 Neymar ile Barcelona davalık PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, eski takımı Barcelona ile mahkemelik oldu.

4 Fikret Orman seçime girecek iddiaları Beşiktaş'ın eski yönetecisi Seyit Ateş ve eski başkan adayı Erol Kaynar'ın yanı sıra gazeteci Mehmet Demirkol da Fikret Orman'ın başkan adayı olacağını söyledi.

5 Falcao: Fenerbahçe'ye gol atmanın önemini biliyorum Sarı-kırmızılı formayla ilk kez derbi maçına çıkacak olan Radamel Falcao, Fenerbahçe'ye gol atmak istediğini söyledi.

6 Sarhoş hakem Milan Sefara'nın zor anları Çekya Futbol Federasyonu, Beroun-Slany maçına sarhoş halde çıkan yardımcı hakemi Milan Sefara hakkında soruşturma başlattı.

7 Michael Page, Kiely'yi uçan dizle nakavt etti İngiliz dövüşçü Michael Page, ilk rauntta rakibi Richard Kiely'yi uçan dizle nakavt etti. Page'in maç sonu yaptığı dans ise bir hayli ilginçti.

8 Fatih Terim ve Ersun Yanal'ın derbi taktikleri Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Vedat Muriç durdurmak için Luyindama'ya özel görev verdiği öğrenildi. Ersun Yanal ise Feghouli ve Babel'den çekiniyor.

9 Derbi 113 ülkede yayınlanacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi, tam 113 ülkede yayınlanacak. Kritik maç 19 farklı dilden servis edilecek.