Hilbert: Karius, Beşiktaş'ta kalırsa daha iyi olur

Beşiktaş'ın kendisi adına harika bir deneyim olduğuna vurgu yapan Alman futbolcu Roberto Hilbert, Beşiktaşlı taraftarlardan hala sevgi gördüğünü belirtti.

Hilbert, ''İstanbul'u gerçekten özledim. Benim için harika bir deneyimdi. Beşiktaş'tan hala sevgi ve saygı görüyorum. Benim için harika bir deneyimdi. Beşiktaş'tan hala sevgi ve saygı görüyorum.'' ifadelerini kullandı.

''GÜÇLÜ KALMAYA DEVAM EDİN''

Beşiktaşlı taraftarların statta oluşturduğu atmosferi unutamadığını belirten Hilbert, ''O stadyumda tarihi hissedebiliyorsunuz. Kaç kişi olduğunu hatırlamıyorum ama sanki o rakamın 2 katı varmış gibi hissediyorsunuz. Gerçekten inanılmaz.'' dedi.

''KARİUS, BEŞİKTAŞ'TA KALIRSA DAHA İYİ OLUR''

Beşiktaş'ın İngiliz ekibi Liverpool'dan kiraladığı Loris Karius'un siyah-beyazlı takımda kalmasının daha iyi olabileceğini dile getiren Hilbert, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

''Karius, Mainz'da iyi bir başlangıç yapmıştı. Sonra Liverpool'a gitti. Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı hata, kariyerine zarar verdi. Hala bu hata konuşuluyor. Aslında Beşiktaş'ta kredisi vardı. Bence tekrar Liverpool'a geri dönmeyecek. Alisson var, dünyanın en iyi kalecilerinden bir tanesi ve ona çok para ödüyorlar. Beşiktaş'ta kalırsa onun için daha iyi olur.''

''GOMEZ, KARİYERİNİ STUTTGART'TA TAMAMLAR''

Mario Gomez'in, Süper Lig'e dönme ihtimalinin olup olmadığıyla ilgili de konuşan Hilbert, ''Sanmıyorum. Bence kariyerini Stuttgart'ta tamamlayacak.'' şeklinde konuştu.