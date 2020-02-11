Hilbert: Olcay'ın golü Kadıköy'deki evleri salladı

Siyah-beyazlıların eski futbolcusu Roberto Hilbert, Beşiktaş'la ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

İşte Hilbert'in açıklamalarından satır başlıkları:

"TÜRK EFSANESİ SAMET AYBABA'DIR"

"Hayatım boyunca 14 antrenör ile çalıştım ve hepsinden farklı şeyler öğrendim. Şimdilerde yaptığım antrenörlük mesleğinde hepsinin emeği var. Schuster Almanya’da bir efsanedir, çok fazla söz düşmez bana. Tayfur çok iyi bir insan öncellikle. Almanca konuşması da cabasıydı. Carvalhal’in şansızlığı diğerlerine nispeten isminin çok duyulmamasıydı. Samet Aybaba ise tam eski kurt, tilki gibi kurnazca rakibi okuyordu. Bence Türk efsanesi Samet Aybaba’dır.

"BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK ONURDUR"

Beşiktaş’ta oynamak bir onurdur. Ama bu formayı giyeceksen, o formanın anlamını bilmeden üstüne geçirmemen lazım. Beşiktaş taraftarı için şampiyonluk ve kupalar nasıl önemli değilse, çok iyi oyuncu olmanız da hiç önemli değil. Taraftarlarımız her şeyini Beşiktaş’a adamışlar. Bir futbolcunun sahada yığılıncaya kadar her şeyiyle mücadele ettiğini gördüklerinde o futbolcuyu tutarlar. Herkes bunu böyle bilsin. Kariyerimin çoğunu Almanya’da geçirdim ama en büyük destekçilerim Türkiye’de.

"KADIKÖY'DE EVLER SALLANMIŞTIR"

Olcay’ın son dakika golü ile Fenerbahçe’yi 3-2 yendiğimiz maç. Tam sevinemedim o gole, çünkü stat yıkılacak sanmıştım. Kendimi kurtarayım diye düşünmüştüm. Beşiktaş’tan yükselen o sesle, Kadıköy’deki evler sallanmıştır. Yıllar sonra İnönü Stadyumu’nu yıktılar diye duydum. ‘Galatasaray’a son dakika golü atıp şampiyon mu olduk’ diye sordum, hayır iş makinaları yıktı dediler!"

