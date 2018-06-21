Ensonhaber.com'a dön

Hırvatistan, Arjantin'i dağıttı

2018 Dünya Kupası'nın en büyük favorilerinden biri olarak gösterilen Messi'li Arjantin, gruptaki ikinci maçında Hırvatistan'a yenildi.

Hırvatistan, Arjantin'i dağıttı
Yorum Yap

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 Dünya Kupası'nda Messi'nin formasını giydiği Arjantin hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. İlk maçta İzlanda ile 1-1 berabere kalan Tangocular, ikinci maçta ise Hırvatistan'a yenildi ve gruptan çıkma şansını zora soktu.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ikinci devrede 3 gol oldu. Karşılaşmanın 53. dakikasında Arjantin kalecisi Caballero'nun hatasında Rebic'in müthiş volesi ağlarla buluştu ve Hırvatistan 1-0 öne geçti.

81. dakikada Modric'in ceza sahası dışında yaptığı düzgün vuruşla farkı 2'ye çıkaran Hırvatistan, 90. dakikada Rakitic'in golüyle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

ARJANTİN RAKİPLERİNİ BEKLEYECEK

Hırvatistan bu skorla puanını 6'ya çıkararak gruptan çıkmayı garantiledi. 1 puanda kalan Arjantin'in turnuvadaki geleceğini ise İzlanda ve Nijerya'nın alacağı sonuçlar belirleyecek. 

Grupta 1 puanı bulunan İzlanda ile henüz puanla tanışamayan Nijerya yarın (22 Haziran) karşı karşıya gelecek. Hırvatistan'a 3-0 yenilerek averaj olarak da geriye düşen Arjantin'in son maçı kazanması gruptan çıkmasına yetmeyebilir.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM