Hırvatistan, Arjantin'i dağıttı

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 Dünya Kupası'nda Messi'nin formasını giydiği Arjantin hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. İlk maçta İzlanda ile 1-1 berabere kalan Tangocular, ikinci maçta ise Hırvatistan'a yenildi ve gruptan çıkma şansını zora soktu.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ikinci devrede 3 gol oldu. Karşılaşmanın 53. dakikasında Arjantin kalecisi Caballero'nun hatasında Rebic'in müthiş volesi ağlarla buluştu ve Hırvatistan 1-0 öne geçti.

81. dakikada Modric'in ceza sahası dışında yaptığı düzgün vuruşla farkı 2'ye çıkaran Hırvatistan, 90. dakikada Rakitic'in golüyle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

ARJANTİN RAKİPLERİNİ BEKLEYECEK

Hırvatistan bu skorla puanını 6'ya çıkararak gruptan çıkmayı garantiledi. 1 puanda kalan Arjantin'in turnuvadaki geleceğini ise İzlanda ve Nijerya'nın alacağı sonuçlar belirleyecek.

Grupta 1 puanı bulunan İzlanda ile henüz puanla tanışamayan Nijerya yarın (22 Haziran) karşı karşıya gelecek. Hırvatistan'a 3-0 yenilerek averaj olarak da geriye düşen Arjantin'in son maçı kazanması gruptan çıkmasına yetmeyebilir.