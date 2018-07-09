Hırvatistan basını: Şampiyon olmaya hazırız

Hırvatistan'ın ev sahibi Rusya'yı penaltı atışları sonucunda saf dışı bırakarak 1998 Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez yarı finale yükselmesi ülke genelinde büyük coşkuyla kutlandı.

Hırvatistan'ın önemli spor sitelerinden Gol, "Tüm ülkede çılgın kutlamalar" başlığını kullandığı haberinde, ülkenin dört bir yanındaki galibiyet coşkusunu okurlarıyla buluşturdu.

"SIRADA İNGİLTERE VAR"

Hırvat taraftarların yarı finali pencereden koltuk atarak kutladığına yer veren "Gol", "Sırada İngiltere var. Hırvatistan, dünya şampiyonu olmaya hazır." yorumunu yaptı. Haber sitesi Jutarnji, "Messi ve Ronaldo'nun devri sona erdi. Modric ikisini tahttan edecek futbolcu olabilir mi" ifadelerini kullandığı haberinde, milli takım teknik direktörü Zlatko Dalic ve futbolcuların yarı final coşkusuna "büyük festival" olarak niteledi. Vecernji gazetesi ise yarı final haberini "Hırvatlar imkansızı başardı." başlığıyla verdi.