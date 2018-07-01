Hırvatistan Danimarka'yı penaltılarla geçti

Quaresma'ya Çin'den bir kulüp 3 yıl için 27 milyon euroluk teklif yaptı. Portekizli teklife sıcak bakarken, son sözü Beşiktaş söyleyecek.

Galatasaray'da 7 futbolcunun sözleşmeleri bugün itibarıyla sona erdi. Serbest kalan oyuncular sarı-kırmızılı ekibi ekonomik olarak da rahatlatacak.

Barcelona, Milan, Roma gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giymesine rağmen istikrarlı bir grafik çizemeyen Bojan Krkic, Akhisarspor'a transfer oluyor.

Kupanın unutulmazları arasına giren Arjantin-Fransa maçı dünya basınında da geniş yankı buldu. Öne çıkan haberler ise gelecekte Messi'nin yerini Mbappe'nin alacağı yönünde.

Son şampiyon olarak geldiği 2018 Dünya Kupası'nda tarihinin en büyük hayal kırıklığını yaşayan Almanya'da beklentilerin aksine Löw'le yola devam kararı alındı.

Türkiye tarihinde atçılığın zirve koşusu olan ve bu yıl 92. düzenlenen Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı 'Hep Beraber' isimli safkan kazandı.

2018 Dünya Kupası'nda 1-1 biten Hırvatistan - Danimarka mücadelesinde çeyrek finalisti penaltılar belirledi. Kalecilerin şov yaptığı mücadelede kazanan Hırvatistan oldu.

1 Finalin en büyük adayı Cüneyt Çakır Messi'li Arjantin'in en kritik maçında çok iyi bir yönetim sergileyen Cüneyt Çakır, Dünya Kupası finaline göz kırptı.

2 Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu. Arjantin-Fransa karşılaşöası ise en çok dikkat çeken eşleşme oldu.

3 Quaresma'dan İran'a trivela golü Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma'ın İran'a attığı trivela golü kupanın unutulmazları arasına girdi.

4 Şenol Güneş: Muharrem İnce gibi olmak istemedim Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta Şenol Güneş basın mensuplarına yaptığı açıklamada "açmıyorum telefonlarımı. Sonra Muharrem İnce’nin yaşadığı gibi problem olmasın" dedi.

5 Fenerbahçe Wilshere'i İstanbul'a getirdi Fenerbahçe'nin, Arsenal ile sözleşmesi sona eren Jack Wilshere'i İstanbul'a getirdiği, yıldız futbolcunun bugün stadı ve tesisleri gezdiği öğrenildi.

6 Cocu ilk antrenmanına çıktı Fenerbahçeli futbolcularla tanışan Phillip Cocu, ilk antrenmanına çıktı. Henüz takımda kalıp kalmayacağı belli olmayan Volkan Demirel ise çalışmada yer almadı.

7 Almanların Dünya Kupası üzüntüsü Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Panzerler, turnuvaya gruplarda veda edince Alman taraftarlar büyük üzüntü yaşadı.

8 Ali Koç futbolculardan maaş indirimi istedi Kulübün mali yapısını inceleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bazı futbolculardan indirim yapmalarını istedi. Ancak tek olumlu geri dönüş yapan isim Volkan Demirel oldu.

9 İspanya lider Portekiz ikinci oldu 2018 Dünya Kupası son 16 turunda ilk eşleşmeler belli oldu. Buna göre İspanya ile ev sahibi Rusya, Uruguay ile Portekiz eşleşti.