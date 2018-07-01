Hırvatistan Danimarka'yı penaltılarla geçti

2018 Dünya Kupası'nda, İspanya - Rusya maçının ardından Hırvatistan-Danimarka maçı da penaltılara kaldı. 1-1 biten mücadeleyi penaltı atışlarında kazanan Hırvatistan çeyrek finale yükseldi.
4 DAKİKADA İKİ GOL
2018 Dünya Kupası'nda Hırvatistan ve Danimarka karşıya karşıya geldi. Maça hızlı başlayan Danimarka 1. dakikada öne geçti. Maçın ilk dakikasında Thomas Delaney'in assitini değerlendiren Zanka, maçın ilk golünü atan isim oldu.
Gollü başlayan maçta eşitlik golü ise 4. dakikada geldi. Hırvatların golcüsü Mario Mandzukic, skora dengeyi getiren isim oldu.
İki takım ilk yarının kalan dakikalarında birçok pozisyonlar bulsa da maçın ilk 45 dakikası 1-1'lik eşiklikle sona erdi.
İKİNCİ 45 DAKİKADA GOL YOK
Karşılaşmasın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı. Hırvatistan Perisic ve Mandzukic'le, Danimarka da Poulsen ile girdiği pozisyonları değerlendirmedi.
Son dakikalara girildiği anlarda bile peş peşe gelen pozisyonlara rağmen top iki takım adına da filelerle buluşmadı. 90'danın 1-1 bitmesi üzerine maç uzatmalara gitti.
RUSYA'NIN RAKİBİ HIRVATİSTAN OLDU
120 dakikalık mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İki takımında eşitliği bozamadığı karşılaşma penaltılara gitti.
Mücadelenin 116. dakikasında Luka Modric'in kullandığı penaltıyı kaleci Schmeichel kurtardı.
KALECİLER DAMGA VURDU
Danimarka adına ilk penaltıyı atan Eriksen kaçırdı.
Badelj de takımının ilk penaltısını kaçırdı.
Lasse Schöne Danimarka adına ikinci penaltıyı kaçıran isim oldu.
Pivaric de kaleci Schmeichel'ı aşamadı.
Jörgensen'in penaltısını kaleci kurtardı.
Son penaltıda topun başına geçen Rakitic topu filelere göndererek takımını bir üst tura taşıyan isim oldu.
Penaltılarda üstünlük sağlayan Hırvatistan turlardı.
Alınan sonuç sonrasında, İspanya'nın elen Rusya ile Hırvatistan çeyrek finalde eşleşti.