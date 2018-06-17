Hırvatistan Dünya Kupası'na galibiyetle başladı

2018 Dünya Kupası D Grubu'nda Hırvatistan ile Nijerya karşı karşıya geldi. Mücadelenin 32. dakikasında Oghenekaro Etebo'nun kendi kalesine attığı golle Hırvatistan öne geçti ve devreye 1-0'lık skorla girildi.

Üstün oyununu ikinci yarıda da sürdüren Hırvatistan, 91. dakikada Mandzukic'in yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazandı. Penaltıyı Luka Modric gole çevirdi. Nijerya, Ahmed Musa ve Kelechi Iheanacho hamlelerine karşın golü bulamadı ve Hırvatistan, Nijerya'yı 2-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Nijerya Milli Takımı'nda 19 futbolcu ilk kez Dünya Kupası heyecanı yaşadı. Bu sonuçla birlikte Hırvatistan liderlik koltuğunda oturdu. Arjantin ve İzlanda'nın 1'er puanı bulunurken Nijerya son sırada kaldı.

Grubun ikinci maçlarında Hırvatistan ile Arjantin karşı karşıya gelecek. Nijerya ile İzlanda kozlarını paylaşacak.