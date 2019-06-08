Hırvatistan evinde Galler'i yendi

Euro 2020 grup elemeleri maçında Hırvatistan, Gradski vrt Stadı'nda Galler'i konuk etti. Hırvatlar, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın 17. dakikasında Galler'in savunmacısı Jamie Lawrence, topu kendi ağlarına gönderdi ve Hırvatistan bu golle 1-0 öne geçti.

Dakikalar 48'i gösterdiğinde Ivan Perisic, Galler ağlarını havalandırdı ve skoru 2-0'a getirdi. Galler'in tek golünü David Brooks, 77. dakikada kaydetti. Bu gol, aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.

Bu skorla Hırvatistan E Grubu'nda liderliğe yükseldi ve puanını 6'ya çıkarttı. Galler ise 3 puanla 3. sırada yer aldı. Öte yandan Beşiktaş'ın yıldız savunmacısı Domagoj Vida, mücadelede 90 dakika forma giydi.