Ülkemizi Dünya Kupası'nda gururla temsil eden FIFA Kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, önemli bir göreve daha atandı.

Dünya Kupası yarı finalindeki Hırvatistan - İngiltere maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

YARI FİNAL MAÇI YÖNETECEK

FIFA'dan yapılan açıklamada Hırvatistan ile İngiltere arasındaki mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği belirtildi.

Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Bjorn Kuipers olacak. Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan ile İngiltere 11 Temmuz'da karşı karşıya gelecek.

GEÇER NOT ALMIŞTI

Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda grup aşamasında İran-Fas ve Arjantin-Nijerya maçlarını yönetmiş ve dünya basınında geniş yer bulmuştu.