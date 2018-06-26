Hırvatistan kazandı İzlanda elendi

2018 FIFA Dünya Kupası D grubu son maçında Hırvatistan ve İzlanda karşı karşıya geldi.
Sigurdsson, Perisic ve Baledj'in attığı gollerle karşılaşma Hırvatların 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
İZLANDA UMUTLANDI
Mücadeleye yedek ağırlıklı kadro ile çıkan Hırvatistan, tecrübeli futbolcu Milan Badelj'in 53. dakikada ağlara gönderdiği golle 1-0'lık üstünlüğü buldu. Dakikalar 76.'yı gösterdiğinde ise İzlanda Gylfi Sigurdsson ile durumu 1-1'e getirdi.
HIRVATİSTAN KAZANDI, İZLANDA ELENDİ
İzlanda'nın umutlandığı dakikalarda sahneye tecrübeli golcü Perisic çıktı ve 90. dakikada Hırvatistan adına 2. golü ağlara gönderdi ve karşılaşma Hırvatların 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. 2018 FIFA Dünya Kupası C grubunda bu skorla Hırvatistan 9 puanla gruptan çıkarken, İzlanda 2 puanda kalarak kupadan elendi.