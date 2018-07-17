Hırvatistan Havayollarına ait özel uçakla Zagreb'deki Franjo Tudjman Havalimanı'na gelen milli takım kafilesine, Hırvatistan hava sahasına girdikleri andan itibaren Hava Kuvvetlerine ait uçaklar eşlik etti.

Milli takım kafilesi, havalimanındaki karşılama töreninin ardından üstü açık otobüsle merkezi kutlama töreninin yapılacağı Ban Jelacic Meydanı'na hareket etti.

Hırvatistan'da dünya ikinciliği coşkusu

Havalimanından şehir merkezine kadar taraftarların yoğun ilgi gösterdiği futbolcular, yol boyunca kendilerine verilen bayrak ve formaları imzaladı, taraftarları selamlayıp onlarla tezahürat yaptı.

Yoğun taraftar ilgisi nedeniyle yaklaşık 5 saat süren yolculuğun ardından Ban Jelacic Meydanı'na gelen kafile, burada toplanan yüz binlerce kişi tarafından sevinç çığlıkları ve meşalelerle karşılandı.

Futbolcular meydanda kendileri için hazırlanan sahneye çıkarak vatandaşları selamladı. Milli takım kafilesi, söylenen marş ve tezahüratlara eşlik etti.

500 BİNDEN FAZLA FUTBOLSEVER KARŞILADI

Adeta görsel bir şölenin yaşandığı meydanda toplanan kalabalığa seslenen takım kaptanı Luka Modric, dünya ikincisi olarak hayallerini gerçekleştirdiklerini belirterek, tüm Hırvatistan'a destekleri için teşekkür etti.

Organizatörler, Ban Jelacic Meydanı'nda 500 binden fazla taraftarın toplandığını bildirdi.

Bu arada, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic'in de ilk kez finale kalıp tarihi bir başarı elde eden Hırvat futbolcular ve milli takım yetkililerine devlet madalyası takdim edeceği açıklandı.

Hırvatistan, 2018 FIFA Dünya Kupası final maçında Fransa'ya 4-2 yenilmişti.