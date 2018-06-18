Hırvatistan'da Kalinic kadro dışı bırakıldı

Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Nijerya'yı 2-0 yenen Hırvatistan'da Kalinic şoku yaşanıyor.
FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Hırvatistan'ın Nijerya'yla oynadığı maça Kalinic yedek kaldığı için teknik direktörü Dalic'e tepki gösterdi. Teknik direktörünün oyuna girmesi yönündeki emrine karşı çıkan ve yerinden kalkmayan Kalinic saygısızlıktan ötürü kadro dışı bırakıldı.
"SAKATLIĞI YOK"
Hırvat medyasında yer alan haberlere göre maçın bitimine 5 dakika kala Zlatko Dalic, Kalinic'in oyuna girmesini istedi. Fakat golcü oyuncu sert bir tavırla oyuna girmeyi reddetti. Dalic, maçın ardından yaptığı açıklamada Kalinic'in nedeni oyuna girmediği sorulması üzerine, "Sakatlığı yok, sadece bir problem var" açıklamasını yapmıştı.