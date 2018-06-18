Hırvatistan'da Kalinic kadro dışı bırakıldı

Dünya Kupası'nda Almanya ile karşı karşıya gelen Meksika, mücadeleyi 1-0 kazandı. Maçın 35. dakikasında atılan golden sonra, Mexico City'de ufak çaplı bir sarsıntı yaşandı.

Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir takım kurmak için çalışmalara başlayan Galatasaray, Aymen Abdennour'u transfer edecek.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Hollandalı golcü Pierre Van Hooijdonk, Cocu'nun üst üste maç kaybetmesi durumunda gönderilebileceğini ifade etti.

Portekiz'in Medeira Adası'ndaki havalimanında bulunan ve alay konusu olan Ronaldo'nun büstü, yenisiyle değiştirildi.

Futbolcusu Mertcan Çam'ı darbettiği için PFDK tarafından ömür boyu statlara girememe cezası alan Emin Yetim, yeniden Şanlıurfaspor'un başkanı oldu.

Dünya Kupası'nın favorilerinden biri olan Brezilya ilk maçında İsviçre ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelede en çok konuşulan ise Neymar'a yapılan fauller oldu.

1 Aykut Kocaman telefonla gönderildi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Aykut Kocaman'ı arayarak yeni sezonda kendisiyle çalışmayacaklarını söyledi.

2 Van Hooijdonk: Cocu F.Bahçe'den kovulabilir Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Hollandalı golcü Pierre Van Hooijdonk, Cocu'nun üst üste maç kaybetmesi durumunda gönderilebileceğini ifade etti.

3 Rusya'da attılar Meksika sallandı Dünya Kupası'nda Almanya ile karşı karşıya gelen Meksika, mücadeleyi 1-0 kazandı. Maçın 35. dakikasında atılan golden sonra, Mexico City'de ufak çaplı bir sarsıntı yaşandı.

4 Galatasaray Abdennour'u alıyor Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir takım kurmak için çalışmalara başlayan Galatasaray, Aymen Abdennour'u transfer edecek.

5 Fernandes adım adım Beşiktaş'a Lokomotif Moskova, Beşiktaş'a dönmek istediğini Rus kulübüne ileten Fernandes'i serbest bırakma kararı aldı.

6 Ronaldo'nun büstünü değiştirdiler Portekiz'in Medeira Adası'ndaki havalimanında bulunan ve alay konusu olan Ronaldo'nun büstü, yenisiyle değiştirildi.

7 Emin Yetim yeniden Şanlıurfaspor başkanı Futbolcusu Mertcan Çam'ı darbettiği için PFDK tarafından ömür boyu statlara girememe cezası alan Emin Yetim, yeniden Şanlıurfaspor'un başkanı oldu.

8 Dünya Kupası'nda günün maçları (18 Haziran) Favorilerin sürpriz sonuçlara imza attığı Dünya Kupası'nda 5. günün heyecanı yaşanacak. Bugün sahneye merakla beklenen İngiltere ve Belçika çıkıyor.

9 Neymar Kosta Rika maçında oynayamayacak Dünya Kupası'nın favorilerinden biri olan Brezilya ilk maçında İsviçre ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelede en çok konuşulan ise Neymar'a yapılan fauller oldu.