Hırvatistan'ın hocası: Sampoli büyük teknik adam olamaz

Dünya Kupası'da Arjantin'i 3-0 mağlup etmeyi başaran Hırvatistan'da teknik direktör Zlatko Dalic, ilginç açıklamalar yaptı.

Grubun ikinci maçında Arjantin'i önemli bir skorla geçmeyi başaran Hırvatistan'da teknik direktör Dalic, Sampoli'nin maç sonundaki tavrını eleştirdi.

"TEBRİK ETMEMESİ TALİHSİZLİK"

Arjantin'in teknik direktörü Sampaoli'nin kendisini tebrik etmediğini dile getiren Dalic, "Sampaoli'nin maçtan sonra beni tebrik etmemesi talihsizlik. Kazandığımda da kaybettiğimde de hep rakibi rebrik ettim. Sampaoli bunu yapamadı. Gözlerini benden kaçırdı ve içeri gitti. Bunları yaparak büyük bir teknik adam olamazsınız" ifadelerini kullandı.

Gurubun son maçında Hırvatistan, İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Arjantin ise Nijerya ile kozlarını paylaşacak.