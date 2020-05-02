Hoca arayan Fenerbahçe, koronavirüse takılıyor

Son günlerde verdiği her röportajda Galatasaray'a gitmek istediğini söyleyen Arda Turan, bu kez sahur programında bu isteğini dile getirdi.

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Yusuf Şimşek: Futbola 32 yaşında Beşiktaş'ta başladım

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Yusuf Şimşek, kariyeriyle ilgili bir itirafta bulundu. Yusuf, "Beşiktaş’a gelene kadar gerçek bir futbolcu gibi yaşamadım. Tam bir profesyonel değildim" dedi.