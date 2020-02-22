Hocaların derbi öncesi son sözleri

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek...

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren kritik karşılaşma öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı.

Maç saatini beklemeye koyulan iki takımın teknik direktörleri öğrencilerini motive etmeye çalışıyor.

"SON ŞANSINIZ"

Oyuncularıyla bir toplantı yapan Sergen Yalçın'ın, "Yarışta olmak istiyorsanız bu maç son şansımız. Üç puanı alırsak göreceksiniz sonuna kadar şampiyonluk mücadelesinin içinde oluruz" dediği öğrenildi.

"90 DAKİKA BOĞMALISINIZ"

Konuk ekibin teknik patronu Hüseyin Çimşir ise, "90 dakika boyunca rakibi boğmalısınız. Sakin kalır ve iyi pres yaparsak 3 puan bizim olur" şeklinde konuştu.