Hoeness: Dortmund'u yeneceğiz, zorundayız

1 Fatih Terim'in Yeni Malatyaspor maçı 11'i Yarın sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da cezalı Luyindama ile Ndiaye'nin yerine kimlerin oynayacağı belli oldu.

2 Cenk'i F.Bahçe, Babel'i G.Saray istiyor Beşiktaş'ın Everton'a gönderdiği Cenk Tosun'u Fenerbahçe kiralamayı düşünüyor. Galatasaray ise Ryan Babel'i kadrosuna katmak için girişimlere başlayacak.

3 Mbaye Diagne'ye sosyal medya uyarısı Galatasaray yönetimi, sosyal medyada kendi taraftarına ve rakiplere hakaret eden Mbaye Diagne'yi "paylaşımlarına dikkat et" diyerek uyardı.

4 Guti: Beşiktaş'ı çalıştırmak istiyorum Fikret Orman'ın 'şans vereceğiz' dediği Guti Hernandez, İspanyol basınına yaptığı açıklamada gelecek sezon Beşiktaş'ı çalıştırmak istediğini söyledi.

5 Rakipler Fener ol kampanyasını tiye aldı Bir Trabzonspor taraftarı, Fener Ol kampanyasına 61,61 TL'lik bağışta bulunup, açıklama kısmına "2010-2011 sezonu şampiyonu Trabzonspor" yazdı.

6 Şanlıurfalı öğrencilerden Fenerbahçe'ye para yardımı Fenerbahçe'nin dün resmen başlattığı "FENER OL" isimli yardım kampanyasına Şanlıurfa'da yaşayan minik öğrenciler de destek oldu.

7 Fener Ol kampanyasına destek artıyor Fenerbahçe Kulübü'nün başlattığı Fener Ol projesine, ilk günde 2 milyon TL bağış yapıldı. Her geçen saat bu miktar artıyor.

8 Galatasaray'ın yaptığı ibra itirazı sonuçlandı 12. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatarasay Denetim Kurulu'nun kongrede alınan idari ibrasızlığa tedbir konulması için yaptığı başvuruyu onayladı.

9 Ali Koç: Ne kadar isterseniz gönderin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fener Ol kampanyasının açılış konuşmasında "10 Lira, 100 lira, 1000 Lira ne kadar istiyorsanız verin" dedi.