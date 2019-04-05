Hoeness: Dortmund'u yeneceğiz, zorundayız

Bundesliga'da şampiyonluk yarışında belirleyici maçlardan biri olması beklenen Bayern Münih-Borussia Dortmund karşılaşması için Bavyera ekibinden iddialı açıklamalar geldi.
Bundesliga'da şampiyonluk yarışında belirleyici maçlardan biri olması beklenen Bayern Münih-Borussia Dortmund karşılaşması için Bavyera ekibinden iddialı açıklamalar geldi.
Uli Hoeness sözlerini, "Sezonun ilk yarısındaki maçı kaybettik. Takımımız şampiyon olmak istediklerini sahada göstermeli. Aksi bir sonucu istemiyorum" ifadeleriyle tamamladı.
Bundesliga'da ilk 27 haftada oynanan maçların ardından Bayern Münih, Borussia Dortmund'un 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.