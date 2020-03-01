Hoffenheim-Bayern Münih maçında görülmemiş protesto

Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Hoffenheim ile karşı karşıya geldi.
PreZero Arena'da oynanan maçı Bayern Münih 6-0 kazanırken, sahalarda daha önce rastlamadığımız bir olay yaşandı.
Bayern Münih taraftarları, 6-0 önde oldukları75. dakikasında Hoffenheim'ın sahibi Dietmar Hopp'a O... Ç.... şeklinde küfürlü bir pankart açtı, hakem maçı durdurup soyunma odasına gitti.
FUTBOLCULAR, TARAFTARI PROTESTO ETTİ
Bayern'in oyuncuları ve yöneticiler, taraftarlara büyük tepki gösterdi. 15 dakika sonra geri dönüldü ancak 2 takım oyuncuları oynamak istemedi ve protesto amacıyla kalan sürede birbirleriyle paslaştı.
Bu sırada Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, rakip kulübün başkanı Dietmar Hopp ile saha kenarından oyuncuları birlikte alkışladı.
Maçın ardından iki takım oyuncuları ve yöneticiler, tribünde kalan seyircilere alkış tuttu.