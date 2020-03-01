Hoffenheim-Bayern Münih maçında görülmemiş protesto

Ozan Tufan'ın TT olan videosu: Böyle bir şey olabilir mi

1 Liverpool, Watford'a 3-0 mağlup oldu İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Watford'a deplasmanda 3-0 yenilen Liverpool ilk mağlubiyetini aldı.

2 İsmail Kartal Rizespor'dan istifa etti Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Trabzonspor'a farklı mağlubiyet sonrası, İsmail Kartal'ın istifasını kendilerine ilettiğini söyledi.

3 Trabzonspor, Ç.Rizespor'a 5 attı Trabzonspor, sahasında ağırladığı Ç.Rizespor'u 5-2 mağlup etti. Bordo-mavililerin gollerini, Da Costa, Ekuban, Sosa, Nwakaeme ve Ndiaye attı.

4 Fenerbahçe, Antalya'dan 1 puanla döndü Fenerbahçe, Zajc'ın son dakikada attığı golle Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin 1 maçı eksik olan lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkı 9'a yükseldi.

5 Manisaspor, amatör kümeye düştü Manisaspor, Şile Yıldızspor'a 3-0 mağlup oldu ve ligin bitimine 8 hafta kala 3.Lig'den Amatör Lig'e geriledi.

6 Konyaspor'un anonsçusu şehitlerin adını okudu Konyaspor'un anonsçusu, Kasımpaşa maçı öncesi İdlib'de şehit düşen askerlerimizin isimlerini okudu. Tribünler ise hep bir ağızdan "burada" diye bağırdı.

7 Avustralya GP'yi kazanan Toprak'ın şehitlere saygısı Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı olan Avustralya GP'sini, milli sürücümüz Toprak Razgatlıoğlu kazandı.

8 Muslera 40 yaşına kadar oynamak istiyor Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, uzun yıllar daha sarı-kırmızılı takımın kalesini koruyacağını söyledi.

9 4 büyükler statlarına bayrak astı Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, birlik beraberlik adına statlarını Türk bayraklarıyla donattı.