Hoffenheim'ın hocası: Maçın hakkı beraberlikti

Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Hoffenheim Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, "İlk 45 dakika iki takım için de iyi geçmedi. 45 ile 60. dakikalarda iyi oynadık. Bu dakikalarda iki gol atabilirdik. Bu dakikadan sonra Başakşehir daha baskılı oynadı ve golü buldu. Maç, hakkı olan olarak beraberlik ile sona erdi" dedi.

BİZ RAKİBİMİZDEN ÇEKİNMEDİK

Başakşehir'in oynadığı oyun ile ilgili konuşan Nagelsmann, "Biz de rakibimizden çekinmedik. İlk 15 dakikada bir-iki gereksiz faul oldu. Rakibimizin abartılı bir şekilde sert oynadığını düşünmüyorum. Bundan sonra gruptan çıkmak isteyen takımların 6 puan alması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Alman çalıştırıcı, Abdullah Avcı'nın rotasyon yapmasına şaşırmadığını da sözlerine ekledi.