Ensonhaber.com'a dön

Hoffenheim'ın yeni teknik direktörü belli oldu

Bundesliga takımlarından Hoffenheim, gelecek sezondan geçerli olmak üzere Hollandalı teknik adam Alfred Schreuder ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yorum Yap

Hoffenheim'ın yeni teknik direktörü belli oldu

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hoffenheim'ı gelecek sezondan itibaren Hollanda'nın Ajax kulübünde antrenör olarak görev yapan Alfred Schreuder çalıştıracak.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hollandalı teknik adam Schreuder'in 2019-2020 sezonunundan itibaren 3 sezon boyunca Hoffenheim'da teknik direktör olarak göreve başlayacağı ifade edildi.

Schreuder, Ajax'a gitmeden önce Hoffenheim'da 2015-2018 yılları arasında antrenör olarak görev almıştı. Hoffenheim'ı 2016'dan bu yana çalıştıran ve sezon sonunda mavi-beyazlı takımdan ayrılacak teknik direktör Julian Nagelsmann'ın, gelecek sezon Leipzig'de görev alması bekleniyor.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM