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G.Birliği atkılı holiganlar G.Saraylılara saldırdı - VİDEO

Gençlerbirliği atkısı takan bir grup holigan, dün oynanan Galatasaray maçı öncesi takımlarını desteklemek için Ankara'ya gelen sarı-kırmızılı taraftarlara saldırdı.

G.Birliği atkılı holiganlar G.Saraylılara saldırdı - VİDEO
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Holiganlar G.Saraylı taraftarlara saldırdı - VİDEO

Başkent'in göbeğinde masum insanlara yumruk attılar...

Mücadeleyi tribünden izlemek üzere Ankara 19 Mayıs Stadı'na doğru münferit şekilde yürüyen Sarı-kırmızılı taraftarlara ortada hiçbir neden yokken yumruk attılar ve peşlerinden kovaladılar.

Neye uğradığını şaşıran Galatasaraylı taraftarlar, olay yerinden hemen uzaklaşmayı tercih ettiler.

Holiganlar G.Saraylı taraftarlara saldırdı - İZLE

HOLİGANLAR VİDEOYA ÇEKTİ

Sarı-kırmızılı taraftarların bu saldırıya karşılık vermekten çekinmesine rağmen, Gençlerbirliği taraftarı olduğu görülen bu kişiler, Başkent'in göbeğinde sporun ruhuna yakışmayan korku dolu anlara sahne oldular.

Bu arada Gençlerbirliği atkılı kişiler, Galatasaraylılara yaptıkları saldırıları da video kaydına aldılar. 

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