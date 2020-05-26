Hollanda basını: Beşiktaş, Fer'e 3 yıllık teklif yaptı

Ekonomik açıdan zor günler geçiren ve yaz aylarında büyük bir revizyona gitmesi beklenen Beşiktaş ile ilgili günün dikkat çeken haberi, Hollanda'dan geldi.

Hollanda basını, Beşiktaş'ın Feyenoord ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Leroy Fer'e 3 yıllık bir sözleşme önerdiğini yazdı.

Kariyerinde Twente, Norwich City, QPR ve Swansea City formaları da terletmiş olan tecrübeli orta saha oyuncusunun, Hollanda ekibinde kazandığı ücretten daha iyi bir rakam kazanacağı vurgulandı.

Devre arasında Oğuzhan Özyakup'un kiralandığı Feyenoord'un, milli oyuncuyu maaşında indirim yapması durumunda kadroda tutmaya sıcak baktığı ve bu nedenle Fer'e yeni sözleşme önermeyeceği de kaydedildi.

5 GOL 2 ASİST

Sezon başında bedelsiz geldiği Feyenoord'da bu sezon 34 maça çıkan Leroy Fer, 5 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Orta sahada oyunun kontrolünü eline alan ve sürekli ceza alanına giren bir oyun tarzı olan Leroy Fer, iki ayağını da kullanabiliyor.