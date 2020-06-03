Hollanda basını: Beşiktaş, Zoet ile anlaştı

1 Mustafa Cengiz taburcu oldu Beyin ameliyatının ardından, mide kanaması geçirerek bir kez daha ameliyat olan Mustafa Cengiz, bugün taburcu oldu.

2 Fenerbahçe, TFF'den ceza alacak Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından teknik adam arayışında olan Fenerbahçe, 8 gün içinde ProLisanslı hoca bulamaması halinde TFF'den 100 bin TL ceza alacak.

3 Hasan Kartal: Oğulcan Çağlayan, Rizespor'dan ayrılıyor Bir süredir adı Galatasaray ile anılan Oğulcan Çağlayan için Rizespor Başkanı Hasan Kartal açıklamalarda bulundu. Kartal, Çağlayan'ın sarı-kırmızılı kulübe yakın olduğunu söyledi.

4 Nice, Abdülkadir Ömür'e talip oldu Yusuf Yazıcı'yı Lille'e 16.5 milyon euroya satan Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ü de Fransa'ya yollayabilir. Nice'in, genç futbolcu için 17 milyon euro teklif ettiği öğrenildi.

5 Fatih Terim, Rize maçının 11'ini belirledi Süper Lig'de 14 Haziran'da Rizespor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da Fatih Terim'in, bu karşılaşma için ilk 11'i şekillendi.

6 Mehmet Ekici maaşında indirime gitti Fenerbahçe'de 1.7 milyon euro kazanan Mehmet Ekici'nin, 700 bin eurodan yeni sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

7 Beşiktaş, F.Bahçelilere de koltuk satacak 'Ruhumuz Yeter' sloganıyla karton taraftar projesine start veren Beşiktaş yönetiminin, Fenerbahçe maçında misafir takım tribünü için sarı-lacivertli taraftarlara da koltuk satacağı öğrenildi.

8 Muhammed Ali vefatının 4. yılında anılıyor Ömrünü ırkçılık ile ayrımcılıkla mücadeleye adayan efsanevi boksör ve Müslüman aktivist Muhammed Ali, vefatının 4. yılında unutulmadı.

9 Çebi, Arda Turan transferini veto etti Adı bir süredir Beşiktaş ile anılan Arda Turan için Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, "Biz öze dönüş programına geçtik. Manasız işler mazide kaldı" diyerek, transferine onay vermediği öğrenildi.