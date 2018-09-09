Hollanda basını: Cocu F.Bahçe'de başarılı olur

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu ile ilgili Hollanda'dan yayın yapan internet sitesi Elfvoetbal'da Wesley de Bree imzalı bir inceleme yazısı çıktı.

İşte Wesley de Bree'nin Phillip Cocu incelemesi ve neden başarılı olacağına dair yaptığı savunma: "Cocu'nun Eindhoven'daki ilk maç sonuçları kötüydü. Aynısı, şimdi Türkiye'de de oluyor. Cocu, PSV'deki ilk 8 maçta istenen sonuçları alamamıştı. İlk 6 maçta kazanamadıktan sonra iç sahada Vitesse'ye 6-2 kaybettiler. O maçı Eindhoven'daki kimse unutmadı."





"DEVLER LİGİ'NİN KAÇMASI VE 3 MAĞLUBİYET"

"Fenerbahçeli taraftarlar da Cocu'nun Türkiye'deki macerasının nasıl başladığını biliyor. İlk hazırlık maçlarında bile sıkıntılar vardı. 6 hazırlık maçında Fenerbahçe, yalnızca Fulham ve Cagliari'yi yenebildi. Cocu'nun takımı, Şampiyonlar Ligi ön elemesine çok az bir güvenle çıktı. Rakipleri Benfica'ydı. Portekiz'de 1-0 kaybettiler ve iç sahada aldığı beraberlik, milyonlara uzanacakları bir bileti alamadılar. Şampiyonlar Ligi'ni kaçırmaları yeterince kötü değilmiş gibi, Fenerbahçe ligde üst üste 3 maç yenildi."

"FENERBAHÇE'Yİ DAHA İYİ HALE GETİRMEYE ÇALIŞIYORLAR" "

"Cocu, PSV'de de kötü başlamıştı ve bunun açıklaması basitti. Birçok yeni oyuncusu vardı. Oyuncuların çok az tecrübesi vardı ve PSV'deki bazı şeyler oturana kadar sezon ellerinden kaçtı. Fenerbahçe'de Cocu'nun elinde yepyeni bir grup var. Giuliano ve Souza, büyük paralar için Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu. Fenerbahçe, bu yaz alımlar yaptı. Ayew ve Slimani, İngiltere'den geldi. Cocu, Ferdi Kadıoğlu gibi Hollanda'dan çıkan bir oyuncuyu aldı ama 18 yaşındaki eski NEC'li direkt olarak Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte direkt oynayabilecek durumda değil."





"PSV'de kulüp yönetimi Cocu'ya çok güveniyordu. Eindhoven doğumlu antrenör, ilk yılında kulübü 4'üncü yaptı. İlk sezonu, başarılı geçecek sezonların ön izlemesiydi. Cocu, ardından 3 sezon boyunca PSV'yi şampiyon yaptı, Johan Cruijff Kupası'nı iki kez kazandı, 1 kez kupayı kazandı ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı maçlar çıkardı. Cocu'nun Fenerbahçe'deki sezonuyla ilgili akıllardaki durum, bu sezon her şeyi organize etmesi ve kulübü başarılı dönemlere hazırlaması. Ona zaman verirseniz başarılı olacağını görürsünüz. Fenerbahçe, sadece Eindhoven'a sorsun yeter!"