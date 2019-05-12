Hollanda basını: G.Saray olağan dışı penaltıyla kazandı

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal forması giyen Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı takımdan maddi nedenlerden dolayı ayrıldığını açıkladı.

Gomis: Suudi Arabistan'a para için gittim

Galatasaray'a gönderme yapan Fikret Orman, "Beşiktaş'ın bütün şampiyonlukları temiz ve berraktır" dedi.

Fikret Orman: Biz böyle şampiyonluk istemeyiz

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını manşetine taşıyan Hollanda basını, sarı-kırmızılı takıma eşi görülmemiş bir yardım yapıldığını yazdı.

Galatasaray maçında kural hatası yapıldığını iddia eden Rizespor, karşılaşmanın tekrar oynanması için TFF'ye başvuracaklarını açıkladı.

5

Diagne, Gomis'in rekorunu kırdı

Galatasaray'ın en çok eleştirilen futbolcusu Diagne, Rizespor'a attığı 2 golle, Süper Lig'deki gol sayısını 30'a çıkardı ve Gomis'in rekorunu kırdı.