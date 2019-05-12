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Hollanda basını: G.Saray olağan dışı penaltıyla kazandı

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını manşetine taşıyan Hollanda basını, sarı-kırmızılı takıma eşi görülmemiş bir yardım yapıldığını yazdı.

| Haber Merkezi
Hollanda basını: G.Saray olağan dışı penaltıyla kazandı
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Galatasaray'ın Rizespor'u 3-2 yendiği karşılaşma Hollanda basınında da yer aldı. Hollanda basını, sarı-kırmızılı takımın Onyekuru'nun yerde kalmasıyla kazandığı penaltıya vurgu yaptı.

OLAĞAN DIŞI BİR PENALTI

De Telegraaf gazetesi, Galatasaray'ın son dakikalara 2-1 geride girdiği maçı, olağan dışı bir penaltıyla çevirdiğini yazdı.

"Ryan Donk'un formasını giydiği Galatasaray'a eşi görülmemiş bir yardım yapıldı" ifadelerini kullanan Telegraaf, sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk yolunda önemli bir adım attığını belirtti.

Diagne'nin 2 gol atarak galibiyette başrol oynadığını aktraran gazete, haberin detaylarında Galatasaray'ın Başakşehir'le farkı 3'e çıkardığını ifade etti.

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