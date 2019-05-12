Hollanda basını: G.Saray olağan dışı penaltıyla kazandı

Galatasaray'ın Rizespor'u 3-2 yendiği karşılaşma Hollanda basınında da yer aldı. Hollanda basını, sarı-kırmızılı takımın Onyekuru'nun yerde kalmasıyla kazandığı penaltıya vurgu yaptı.
OLAĞAN DIŞI BİR PENALTI
De Telegraaf gazetesi, Galatasaray'ın son dakikalara 2-1 geride girdiği maçı, olağan dışı bir penaltıyla çevirdiğini yazdı.
"Ryan Donk'un formasını giydiği Galatasaray'a eşi görülmemiş bir yardım yapıldı" ifadelerini kullanan Telegraaf, sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk yolunda önemli bir adım attığını belirtti.
Diagne'nin 2 gol atarak galibiyette başrol oynadığını aktraran gazete, haberin detaylarında Galatasaray'ın Başakşehir'le farkı 3'e çıkardığını ifade etti.