Hollanda basını Koeman'dan övgüyle bahsetti

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 2-2 berabere kaldığı derbide sarı lacivertli ekibin başında bulunan Hollandalı çalıştırıcı Erwin Koeman ülkesinde gündeme oturdu.

Cocu'nun gitmesiyle kritik derbide takımın sorumluluğu verilen Koeman'a büyük övgüler yapılırken Fenerbahçe'deki geleceğinden de bahsedildi.

"COCU'NUN YERİNDE KALABİLİR"

İşte Hollanda basınının Koeman yorumu:

Football Orenje: 'Bravo Erwin Koeman. Kovulan Cocu'nun ardından Fenerbahçe'yi devraldı ve 2-0 geriden gelip en azılı rakipleri Galatasaray'la deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Ayrıca maçı kazanmak adına büyük şansları da kaçırdı. Hollandalı teknik adam Cocu'nun yerine getirilebilir mi?'

De Telegraaf: 'Kovulan Cocu'nun yerine Fenerbahçe'nin başına geçen Erwin Koeman, kendilerine hiç şans verilmeyen İstanbul Derbisi'nde Galatasaray'la berabere kalarak büyük bir başarı elde etti.

Voetbalprimeur: 'Galatasaray'a karşı şehir derbisinde Fenerbahçe teknik direktörü olarak ilk maçına çıkan Koeman, ilk ateş çemberinden 2-2'lik beraberlikle geçti.'

Nu Sports: 'Cocu'nun gönderilmesiyle geçici olarak takımın başında bulunan Erwin Koeman ve Chris van der Weerden ikilisi derbide Galatasaray'da berabere kalıp kendilerini kanıtladı.'

Sportnieuws: Cocu'nun kovulmasına rağmen garip bir şekilde takımın başında kalan Koeman ve Chris van der Weerden kendilerine verilen son görevde, takım kriz içinde olsa da karşılaştıkları en büyük düşmanları ve hemşehrileri Galatasaray'la berabere kaldı.'

FC Update: Kovulması beklenen fakat haklarında henüz böyle bir karar verilmeyen Koeman - Chris van der Weerden ikilisi Galatasaray'la berabere kaldı.'