Hollanda basını Lens'i konuşuyor

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, I Grubu 5. maçında deplasmanda Sarpsborg’u 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup etti.
Muhteşem geri dönüşün mimarı ise Jeremain Lens'ti. 2 gol 1 asistle oynayan Hollandalı futbolcu, kritik maçta takımını sırtlamayı başardı.
Lens'in bu büyüleyici performansını manşetlerine taşıyan Hollanda basını, 31 yaşındaki futbolcuya övgüler yağdırdı.
İşte gazete manşetleri:
PAHA BİÇİLEMEZ
Telegraaf: "Beşiktaş’ı Norveç’te donmaktan Lens kurtardı"
Nu.nl: “Lens’in harika golleriyle Beşiktaş, Avrupa Ligi’nde üst tur umutlarını tazeledi"
Ad.nl: “Lens’ten Beşiktaş’a Sarsborg maçında büyük yardım”
Vi.nl: “Lens, Beşiktaş için paha biçilemez”
EN İYİ 11'E SEÇİLDİ
Beşiktaş’ın I Grubu’nda deplasmanda Norveç ekibi Sarpsborg’u 2-0 geriden gelip, 3-2 yendiği maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergileyen yıldızı Jeremain Lens haftanın 11’inde yer aldı. Ayrıca Hollandalı futbolcu haftanın oyuncusu seçildi.