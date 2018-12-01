1 Tuktamysheva'dan Neymar'a: Ben daha az düşüyorum 2015 Dünya Şampiyonu Rus buz patenci Elizaveta Tuktamysheva, PSG-Liverpool maçında sık sık yere düşen Neymar'la dalga geçti.

2 Hollanda basını Lens'i konuşuyor Hollanda'nın önemli gazeteleri, Sarpsborg maçında 2 gol 1 asistle oynayan Lens'e övgüler yağdırdı.

3 Derbi öncesi sakatların son durumu Yarın oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi siyah-beyazlı takıma Medel, Gökhan ve Lens'ten iyi haber geldi.

4 Şenol Güneş ve Fatih Terim'in derbi taktikleri Yarın oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi Şenol Güneş'in en büyük kozu Lens olacak. Fatih Terim ise en çok Onyekuru'ya güveniyor.

5 Fikret Orman derbi primlerini artırdı Beşiktaş Teknik Direktörü Fikret Orman, 3-2'lik Sarpsborg galibiyetinin ardından 50 bin liralık derbi primini 100 bin liraya çıkardı.

6 İspanya'da Türk taraftarları aşağılayan uygulama THY Avrupa Ligi 10. maçında Barcelona'ya konuk olan sarı-lacivertli temsilcimize destek için salona gelen Türk taraftarlar köpekle arandı.

7 Fatih Terim'den taraftara çağrı Fatih Terim, Beşiktaş derbisi öncesi Türk Telekom Stadyumu'nda yapılacak antrenman için taraftara çağrıda bulundu.

8 İtalya basını Hakan Çalhanoğlu'nun satılacağını yazdı Finansal Fair-Play anlamında sıkıntı yaşayan İtalya ekibi Milan, devre arası transfer döneminde milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu satarak rahatlamayı düşünüyor.

9 Ali Koç'un taraftara verdiği Ersun Yanal cevabı Ali Koç'un bir taraftarla yaptığı telefon konuşması sosyal medyada yayınlandı. Koç, "Ersun Yanal ile ilgili önümüzdeki hafta açıklama yapacağım" dedi.