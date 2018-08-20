Hollanda basınının Cocu yorumu

F.Bahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu, Türkiye’deki serüvenine kötü başladı.

Bursaspor ve Benfica maçlarında tat vermeyen sarı-lacivertliler, Malatya maçıyla birlikte sorgulanmaya başlandı.

Cocu’nun ülkesi Hollanda’da F.Bahçe adeta markaja alındı. F.Bahçe’nin transfer yapmakta zorlandığı, performansı beğenilmeyen Giuliano’nun satıldığı ve sarı-lacivertlilerin gelecek hafta oynanacak Göztepe karşılaşmasında çıkış arayacağı belirtildi. Cocu’nun işinin zor olduğu vurgulandı.

HAYALLER SUDA

AD Gazetesi’nde Cocu hakkında şu değerlendirme yapıldı:

"Benfica’ya elendikleri oyun kötüydü. Kazanılmış bir Bursa maçı var. Cocu, macerasına iyi başlamadı. PSV’deki başarıları yakalamayı umuyor. Taraftarlar Cocu’dan çok şey bekliyor. Malatya karşılaşmasındaki oyun onları üzdü. Göztepe maçıyla çıkış arıyorlar. Cocu, yeni takviyeler bekliyor. Ancak ekonomileri kötü. Giuliano’nun yerine ve Başka bölgelerde boşluk var. Cocu şu anda sefil durumda. PSV şampiyonu hocanın geleceği aydınlık olmayabilir. Oyuncular ellerinden geleni yapıyor. Cocu da bunu görüyor. UEFA yaptırımları onları zorluyor."







