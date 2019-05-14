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Hollanda Formula 1'e dönüyor

Hollanda 35 yıl sonra yeniden Formula 1 yarış takvime giriyor.

| AA
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Formula 1 yönetiminden yapılan açıklamada, Hollanda Grand Prix'sinin gelecek yıldan itibaren yarış takviminde olacağı kaydedildi. Grand Prix'nin 8-10 Mayıs tarihlerinde yapılması planlanıyor.

VİETNAM'DAN SONRA HOLLANDA

Hollanda, Vietnam'ın ardından gelecek sezon takvime eklenen ikinci yarış olurken, Formula 1 de 35 yıl aradan sonra Zandvoort Pisti'ne dönmüş olacak. Amsterdam'a 40 dakika uzaklıkta, Kuzey Denizi kıyısında yer alan Zandvoort Pisti, 1973-1985 yılları arasında 13 yıl üst üste Formula 1'e ev sahipliği yapmıştı.

Hollanda Grand Prix'si için Formula 1 yönetimiyle en az üç yıllık sözleşme yapıldığı basına yansıdı. Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen de gelecek yıldan itibaren ülkesinde podyuma çıkma mücadelesi veren sürücüler arasına katılacak.

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