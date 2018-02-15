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Hollanda tarihe geçti

PyeongChang 2018 Kış Olimpiyatları kadınlar sürat pateni 1000 metre kategorisinde Hollandalı Jorien ter Mors altın madalyanın sahibi oldu.

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Yarışın 12. sırasında piste çıkan Jorien ter Mors, 1:13.56'lık süresiyle olimpiyat rekoru kırarak kariyerinin ilk madalyasını altınla elde etmeyi başardı.

28 yaşındaki sporcu ayrıca ülkesi Hollanda'ya 2018 PyeongChang'daki beşinci sürat pateni müsabakasında beşinci altın madalyayı kazandırdı. Hollanda böylece bir olimpiyat oyununda ilk beş sürat pateni müsabasasına ambargo koyan ilk ülke olarak tarihe geçti.

1000 metre sürat pateninin dünya rekortmeni Japon sporcu Nao Kodaira 1:13.82'lik zamanıyla gümüş madalyada kalırken, vatandaşı Japon Miho Takagi ise 1:13.98 ile bronz madalyanın sahibi oldu.

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