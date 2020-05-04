Hollanda'nın hocası Ronald Koeman hastaneye kaldırıldı

Totti: Cengiz Ünder'in vazgeçmeyen bir yapısı var

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Jese Rodriguez 1 dakika oynadı, şampiyon oldu

Koronavirüs nedeniyle tescil edilen Ligue 1'de PSG şampiyon ilan edilmişti. Sezon boyunca sadece Metz maçında bir dakika oynayan Jese Rodriguez de böylece şampiyonluk apoletini takmış oldu.