Hollanda'da gündem Ajaxlı futbolcuların oruç tutması

5 Mayıs'ta başlayacak olan Ramazan ayı öncesi Hollanda futbolunda oruç tartışması başladı.

Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde final oynayama çok yaklaştı. Sezonun geri kalan kısmı Ramazan ayına denk geldiği için takımda forma giyen müslüman futbolcular Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui ve Zakaria Labyad'ın oruç tutup tutmayacağı merak konusu oldu.

Ajax'ın ligde, kupada ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 5 maça çıkacağı ve bu maçlar sonucunda 3 kupa alabileceği kaydedildi.

FEDERASYON ORUÇ TUTMALARINI İSTEMİYOR

SporX'te yer alan habere göre Hollanda Futbol Federasyonu Başkanı Michael van Praag, oyunculardan Hollanda futbolu adına ricacı olduğunu belirterek, "Boş mideyle finaller oynanmaz. Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşı, 2 lig maçı, kupa finali ve belki de Şampiyonlar Ligi finalinde oynayacaklar. Federasyon olarak inançlarına saygı duyuyor ve bu ayın onlar için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Fakat, Hollanda futbolunun geleceği adına oruçlarını sezon bittikten sonra kaza etmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

AJAX OYUNCULARINI SERBEST BIRAKTI

Ajax kulübü ise oyuncularını, teknik ve sağlık ekibi ile sürekli temasta olmaları şartıyla serbest bıraktı. Ajax tarafından yapılan açıklamada, "Ramazan ayının önemini biliyoruz ve oyuncularımızı inançlarını yaşama ve gerekliliklerini yerine getirme konusunda serbest bırakıyoruz." denildi.