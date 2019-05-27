Hollanda'da hakemden gol yiyen takım

Hollanda 4. Ligi'nde Harkemase Boys, sahasında Hoek'i konuk etti.
Karşılaşmadan ev sahibi ekip 4-2'lik üstünlükle ayrılırken, mücadelede ilginç bir pozisyon yaşandı.
Maç Harkemase Boys'un 3-1 üstünlüğüyle devam ederken, Hoek'in geliştirdiği pozisyonda top direkten dönüp hakeme çarptı ve filelerle buluştu. Toptan kaçmaya çalışırken başarısız olan hakem gol attı.
Ev sahibi takımın futbolcuları itiraz etti ama sonuç değişmedi ve gol geçerli sayıldı.
AKILLARA BEŞİKTAŞ MAÇI GELDİ
Hollanda'da yaşayan bu pozisyon akıllara 1986-1987 yılında oynanan Ankaragücü-Beşiktaş maçını getirdi. Siyah-beyazlılar o yıl Ankara deplasmanında 1-0 kaybederken, gol maçın hakeminden gelmişti.