Hollanda'da hakemden gol yiyen takım

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Kumpas Davası'nın 12. duruşmasında açıklamalarda bulundu. Yıldırım "FETÖ, hala bitmemiştir. Bu örgütü öyle 3 yılda 5 yılda bitiremezsiniz." dedi.

Şampiyonluk töreninde yeni sözleşme imzalayan Fatih Terim, yıllık 3 milyon euro kazanacak. Kontratının 2+3 yıllık olduğu öğrenilen Terim'in 5 yılda toplam geliri 100 milyon TL'den fazla olacak.

Tarihinin en kötü dönemini yaşayan Fenerbahçe, sezonun bitmesiyle birlikte birçok oyuncuyla yollarını ayırdı.

Fenerbahçe'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Mehmet Topal, Antalyaspor mücadelesinde sarı-lacivertli taraftarlar tarafından protesto edildi. Topal'a Ersun Yanal ve arkadaşları destek verdi.

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Bursa ve Erzurum'dan küme düşme kalksın önerisi

Bursaspor Başkanı Ali Ay ile Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, bu sezon küme düşmenin kaldırıp, ligin 20 ya da 21 takımla oynanması gerektiğini ifade ettiler.