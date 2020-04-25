Hollanda'da sezon iptal edildi

1 Beşiktaş, Kevin Bua'nın peşinde Basel forması giyen Kevin Bua'nın babası ve menajeri Angel Bua, oğlunun Beşiktaş'la görüştüğünü açıkladı.

2 İspanya'da futbolda şike davası: 9 kişiye hapis cezası İspanya'da Osasuna'nın 2013-2014 sezonunda ligde kalması için rüşvet verdiği iddiasıyla yargılanan 11 kişiden 9'u, hapis ve para cezaları aldı.

3 Süper Lig haziranda başlayacak Koronavirüs nedeniyle askıya alınan Süper Lig'in haziran ayında başlayacağı açıklandı.

4 Michael Frey transfer sorularını yanıtladı Fenerbahçe'den Almanya 2. Bundesliga takımı Nürnberg'e kiralanan Michael Frey; geleceğiyle ilgili yöneltilen sorular üzerine, "Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmem var" yanıtını verdi.

5 Babel'den ilginç GS-BJK paylaşımı Sosyal medya hesabını karantina sürecinde daha da aktif kullanmaya başlayan Ryan Babel, takipçilerine, "Galatasaray mı, Beşiktaş mı?" sorusunu yöneltti.

6 Küçükken tuttuğu takıma transfer olan futbolcular Sizin için küçükken tuttuğu takıma transfer olan futbolcuları derledik...

7 Burak Yılmaz: Gördüklerim karşısında şoke oldum Bir dönem Çin ekibi BJ Guoan forması giyen Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz, koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

8 Ümit Özat bu kez oruç sıkıntısı yaşamayacak Her sene futbolcuların oruç tutmasına karşı olduğunu söyleyen Ümit Özat, maçlar koronavirüs nedeniyle ertelendiği için bu kez ortalarda gözükmedi.

9 Messi'nin, Muhammed Ali hayranlığı Antrenman görüntülerini paylaşan Messi'nin odasının duvarında, efsane boksör Muhammed Ali'nin posterlerinin asılı olduğu görüldü.