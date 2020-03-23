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Hollanda'da sezon şampiyonsuz tescil edilecek

Hollanda liginde bu senenin şampiyonu olmayacak. Avrupa kupaları için mevcut sıralama esas alınacak. Küme düşme kaldırılıp, ligdeki takım sayısı artacak.

| Haber Merkezi
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Koronavirüs nedeniyle Avrupa'da ligler birer birer ertelenirken, ertelemeler sonrası futbolun devam edip etmeyeceği ise büyük merak konusu oluyor.

Salgın yüzünden yeni ertelemelerin gelmesi olası gözükürken, bu durumda futbol sezonlarının tamamlanamayacak olması nedeniyle her lig buna yönelik yol haritalarını belirlemeye başlamış durumda.

MAÇLAR TEMMUZA KADAR OYNANMAZSA ŞAMPİYON YOK 

Hollanda ligi de acil eylem planını oluşturdu. 30 Haziran'a kadar maçlar oynanamazsa bu senenin şampiyonu olmayacak.

Ligdeki mevcut sıralama şampiyonu belirlemeyecek ama Avrupa kupalarına katılım için esas olacak.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne takımlar, bu sıralama esas alınarak iştirak edecekler.

TAKIM SAYISI 18'DEN 20'YE ÇIKACAK 

Küme düşme de olmayacak ama yükselme olacak. İkinci ligde şu an ilk iki sıraki takımın çıkmasıyla 18 takımlı Hollanda birinci ligi, seneye 20 takımlı bir şekilde oynanacak. İkinci ligde ilk iki sıradaki Cambuur ile De Graafschap, halihazırda rakipleriyle aralarındaki farkı açmış bulunuyordu.

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