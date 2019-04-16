Hollanda'da yayınlanan VAR konuşmaları

Süper Lig'de bu sezon çok tartışılan VAR sistemi, Fenerbahçe-Galatasaray maçının ardından bir kez daha gündeme geldi.

Galatasaray hakemlerin konuşmalarının yayınlanmasını istedi ancak TFF'den henüz resmi bir yanıt gelmedi. Diğer taraftan Hollanda'da her hafta bir maçın kayıtları yayınlanıyor.

Eski MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, daha önce yaptığı açıklamada IFAB'ın kararıyla VAR kayıtlarının yayınlanmasının yasak olduğunu ifade etmişti. Ancak VAR protokolü gereği VAR kayıtları maç esnasında canlı olarak yayınlanamıyor, karşılaşmanın ardından ise ülke federasyonları isterse açıklamakta özgür.

HOLLANDA'DA YİNE YAYINLANDI

Sporx'in haberine göre, Hollanda Futbol Federasyonu KNVB, bu hafta Feyenoord ile Heracles arasında oynanan maçın VAR kayıtlarını yayınladı.

Mücadele 1-1 devam ederken Feyenoord'dan Nicolai Jörgensen, rakip ceza sahası içerisinde Heracles savunmacısı Tim Breukers'e tekme atıyor. Hakem Jochem Kamphuis, o sırada başka bir yöne baktığı için bu tekmeyi kaçırıyor.

Pozisyonu maçın VAR hakemi Stan Teuben fark ediyor. Hemen pozisyonu geri sararak Jörgensen'in pozisyonunu Asistan VAR ile birlikte izliyor. Ardından hakem Kamphuis'e bilgiyi gönderiyor.



Hakem Kamphuis, oyun durduğu sırada pozisyonu tekrar izliyor ve tekmeyi atan Feyenoordlu Nicolai Jörgensen'e kırmızı kartını gösteriyor.

İŞTE VAR KONUŞMALARI

VAR: Tekme attı

AVAR: Ben de öyle gördüm. Evet, tekme atıyor.

VAR: Gördün mü? Ne düşünüyorsun?





VAR: Jochem (Hakem), bir şeyler var. Jörgensen'in attığı tekmeyi gördün mü? Hakem: Hayır.

VAR: O zaman maçı durdurmanı ve pozisyonu izlemeni istiyorum. Çünkü, rakibine tekme atıyor. Bu hareket kırmızı kart olabilir. Bu nedenle izlemelisin. Hakem: Tamam.

VAR: Savunma topu uzun oynuyor. İzliyorsun.

AVAR: Slow motion göstermemizi ister misin?

VAR: Başka açıları da var. İlk temas anını görüyorsun, Jörgensen tekme atıyor.

Hakem: Hayır, görmüyorum.

VAR: İşte bu vuruş anı. Şimdi yavaş çekimde de görebilirsin. Şimdi, gerçek hızıyla görebilirsin.

Hakem: Tamam.

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