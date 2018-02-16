Hollandalı Visser altın madalya kazandı

2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda kadınlar 5 bin metre sürat pateninde Hollandalı Esmee Visser altın madalya kazandı.
Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların yedinci gününde, 22 yaşındaki Visser, 6.50.23'lük derecesiyle kariyerinin ilk olimpiyat altınını aldı.
Dünya rekorunu elinde tutan Çek Martina Sablikova, 6.51.85'lik zamanlamasıyla gümüş madalyanın sahibi olurken, olimpiyat bayrağı altında tarafsız yarışan Rus sporcu Natalia Voronina da 6.53.98 ile podyumun üçüncü basamağına çıktı. Olimpiyat rekorunun sahibi Alman Claudia Pechstein ise 15,20 saniye farkla sekizinci sırada kaldı.