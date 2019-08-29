Hollanda'nın konuştuğu Türk

Altyapısıyla dünya futboluna damga vuran kulüplerden olan Ajax'ta bir Türk, yıldız gibi parlıyor.

Henüz 16 yaşında olmasına rağmen Hollanda devinin U19 takımında forma giyen Naci Ünüvar yetenekleriyle büyülüyor.

Son olarak Barcelona'nın yeni altyapı stadının açılış maçında Katalan ekibinin ağlarına iki gol bırakan Türk yıldız Hollanda'da gündeme oturdu. Geçen sezon 36 maçta 13 gol ve 10 asistlik performans sergileyen Naci Ünüvar forvet, 10 numara ve sol kanatta görev yapabiliyor.

MİLLİ TERCİHİNİN NE OLACAĞI MERAK KONUSU

TFF yetkililerinin genç yıldızı Türk Milli Takımı'na kazandırmak için büyük çaba harcadığı da ifade ediliyor.

Hollanda U17 takımında forma giyen Naci Ünüvar'ın A Milli Takım tercihi merak konusu.