Hollanda'yı yenen Portekiz Uluslar Ligi'ni kazandı

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki yeni organizasyonu Uluslar Ligi'nde Portekiz ile Hollanda, finalde karşı karşıya geldi.

ULUSLAR LİGİ'NİN İLK ŞAMPİYONU PORTEKİZ

Dragao Stadı'ndaki mücadelede Portekiz, 60. dakikada Gonçalo Guedes'in kaydettiği golle maçı 1-0 kazanarak turnuvanın ilk şampiyonu oldu.

ŞAMPİYON 10,5 MİLYON EURO KAZANDI

EURO 2016’dan sonra ikinci kez uluslararası bir kupa kazan Portekiz, şampiyonluk ödülü olarak 10 milyon 500 bin Euro’yu da kasasına koyacak. Turnuva ikincisi Hollanda’nın kazandığı ücret ise 9 milyon Euro.