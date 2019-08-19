Honduras'ta Olimpia ve Motagua arasında oynanacak karşılaşma, büyük olaylara sahne oldu. Maç öncesi Motagua takımı otobüsüne, Olimpialı taraftarlar tarafından yapılan saldırı sonrası olaylar stadyuma kadar taştı.

Honduras'ta futbol maçında olaylar: 3 ölü

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Maçta çıkan olaylar sonrası 3 kişi hayatını kaybederken, 10'dan fazla kişi de yaralandı. Güvenlik güçleri, stadyum içinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı ve tüm seyircileri stat dışına çıkardı. Çok sayıda taraftarın güvenlik güçleri tarafından kullanılan göz yaşartıcı gazdan etkilendiği belirtildi.

FUTBOLCULAR DA YARALANDI

Karşılaşma, federasyon tarafından iptal edildi. Motagua'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise Emilio Izaguirre, Jonathan Rougier ve Roberto Moreira isimli oyuncuların yaralanarak hastaneye kaldırıldı belirtildi.