Hooijdonk, efsane 11'ine 3 Fenerbahçeli yazdı

Fenerbahçe'de attığı frikik golleriyle sarı-lacivertli taraftarların gönlünde taht kuran Hollandalı yıldız Pierre van Hooijdonk, birlikte oynadığı futbolculardan oluşturduğu en iyi 11'ini yazdı.

Hollandalı oyuncu bu kadroda sarı-lacivertli ekipte birlikte oynadığı Alex de Souza, Fabio Luciano ve Robert Enke'ye yer verdi.

Forvete unutulmaz 2 yıldızı alan Hooijdonk, Fenerbahçelilerin sevgilisi Alex de Souza ve aykırı yıldız Paolo Di Canio'ya bu bölgede yer verdi.

Hollandalı yıldız, Fenerbahçe'de şampiyonluklar yaşadığı ve güzel günler geçirdiği dönemden savunmaya Fabio Luciano'yu da almayı ihmal etmedi.

SÜRPRİZ İSİM ENKE

Kalede ise Türk futbolseverlere sürpriz gelecek bir isim var: Robert Enke.

Alman file bekçisi, Fenerbahçe'de sadece 1 maç oynayıp gönderilmişti. Kadıköy'deki 3-0'lık İstanbulspor mağlubiyeti sonrası Enke'yle hızlıca yollar ayrılmıştı. Fakat Enke ile Hooijdonk'un Benfica'da birlikte oynamış, hatta Jose Mourinho da bir dönem bu ikiliyi çalıştırmıştı.